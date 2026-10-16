In un clima di profonda cordialità e affetto si è svolta la visita alla casa di riposo per anziani "Residenza San Giovanni" di Pabillonis da parte del comandante della stazione locale dei carabinieri Gianluca Suriano, che ha accompagnato il comandante della compagnia di Villacidro, il capitano Pasquale Rutigliani. All'iniziativa hanno preso parte anche la vicesindaca con delega ai servizi sociali Stefania Erdas, e l'assessora Valentina Erdas. Ad accogliere gli ospiti sono stati la coordinatrice della struttura Angela Pinna, e l'educatore Michele Setzu. Nel corso della visita i carabinieri e gli amministratori hanno salutato e conosciuto personalmente ciascuno dei residenti della struttura, condividendo con loro momenti di spensieratezza, lo scambio di piccoli doni e l'ascolto dei racconti del loro vissuto. Tra i momenti più suggestivi e toccanti della giornata, la consegna di una lettera scritta dagli stessi ospiti per esprimere il loro profondo ringraziamento ai carabinieri, accompagnata da alcuni disegni realizzati dagli anziani raffiguranti le vetture dell'Arma.

Per la vicesindaca Stefania Erdas il saluto agli anziani è stato un momento di forte emozione, ma anche di riflessione: ‘Erano felici di vederci e di raccontare qualcosa del loro vissuto. Vedere alcune persone sofferenti mi ha toccato profondamente, ma saperli accuditi e coccolati dal personale mi rassicura. Ringrazio il capitano Pasquale Rutigliani e il luogotenente Suriano che venendo a trovare i nostri ospiti hanno dimostrato ,come in tante occasioni, la loro sensibilità e l’attenzione che hanno per la nostra comunità’.

Prima del congedo, le autorità hanno rinnovato la promessa di ritornare a breve presso la struttura per festeggiare nuovamente tutti insieme un traguardo speciale: il centesimo compleanno della Signora Giovanna, che il prossimo 12 gennaio spegnerà 100 candeline.

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