Il centro di aggregazione sociale è sempre più luogo di incontro per bambini, adulti e anziani. Così sono aperte le iscrizioni gratuite per ragazzi e adulti dai 18 e l’appuntamento è ogni mercoledì dalle 16 alle 18.

Gli incontri offriranno occasioni per stare insieme, coltivare interessi comuni e condividere momenti di svago. Il programma comprende laboratori d’arte e creatività, uscite organizzate in tutta la Sardegna, momenti dedicati alla musica e alle feste, serate per il cinema, oltre ad attività di socializzazione e divertimento.

Il centro di aggregazione si conferma uno spazio di fondamentale di socializzazione per persone di ogni età. Gli spazi ampi permettono di organizzare tantissime attività in base alle passioni e agli interessi di ragazzi, adulti, nonni che hanno un punto di riferimento costante in un paese dove la popolazione invecchi sempre più e dove le nascite si sono ridotte negli ultimi decenni.

L’amministrazione comunale nel suo programma ha messo al centro l’attenzione per gli anziani, che sono una risorsa per tutti e costituiscono la memoria vivente del paese e con i loro racconti fanno rivivere la storia di Pabillonis.

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