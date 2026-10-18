Rinnovato il cda della Fondazione Altopiano della Giara, con l’elezione a presidente dell’ex sindaco di Tuili, Celestino Pitzalis. Costituita nel 2021 dai Comuni di Genoni, Gesturi, Setzu e Tuili, la fondazione persegue finalità sociali e promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

«Desidero ringraziare di cuore i sindaci e tutti i componenti del Cdi per la fiducia che hanno voluto accordarmi, il mio grazie va anche al Consiglio di amministrazione uscente e a Maurizio Concas, che mi ha preceduto come presidente. Assumo questo incarico con orgoglio e senso di responsabilità e sono sicuro che lavorando insieme al Cda riusciremo a dare continuità ai vari progetti avviati e aprirci a nuove idee per per fare crescere ulteriormente la nostra fondazione», dichiara Pitzalis.

Nel Consiglio di amministrazione (Cda) entrano Annarita Cotza, per Setzu, con funzioni da vicepresidente, Giovanna Marica per Gesturi e Michele Zucca per Genoni.

Nel Cdi, oltre ai membri del nuovo Cda, siedono i sindaci Andrea Locci (Tuili), Sandro Palla (Setzu), Emilio Serra (Gesturi) e Gianluca Serra (Genoni). Quest’ultimo auspica che il nuovo consiglio contribuisca allo sviluppo del territorio e rafforzi la collaborazione tra i Comuni fondatori, «entrando nel merito degli obiettivi per cui è nata questa fondazione» assai peculiare «favorendo l'osmosi tra i confini amministrativi e il superando i campanilismi ancora troppo radicati».

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