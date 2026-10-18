la battaglia
18 ottobre 2026 alle 07:13
Guspini, stop al parco agrivoltaico alle pendici del monte ArcuentuDai Ministeri dell’Ambiente e della Cultura parere negativo al progetto per l’installazione di 150 ettari di pannelli: «Paesaggio minacciato»
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Stop al parco agrivoltaico alle pendici del monte Arcuentu, in territorio di Guspini.
Dai Ministeri dell’Ambiente e della Cultura è infatti arrivato parere negativo al progetto “AgriSardegna” della Ica Ren For per l’installazione di 150 ettari di pannelli. Nelle motivazioni ragioni di tutela ambientale: «Minacciati il paesaggio e numerosi siti archeologici».
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