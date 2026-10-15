Una rete elettrica più moderna, efficiente e resistente agli effetti dei cambiamenti climatici. È l’obiettivo del progetto di potenziamento delle infrastrutture che E-Distribuzione, società del Gruppo Enel responsabile della gestione della rete di media e bassa tensione, realizzerà nei prossimi mesi nel territorio di Arzachena.

Il piano prevede la posa di 31 chilometri di nuove linee elettriche interrate, attraverso interventi tecnologicamente avanzati destinati a migliorare l’affidabilità e la continuità del servizio. Un programma di ammodernamento che interesserà una parte significativa del territorio comunale, con ricadute positive sia per le utenze domestiche sia per le attività economiche. «Un investimento strategico che porterà benefici ad oltre 10.000 cittadini, alle attività commerciali e alle strutture ricettive del territorio», sottolinea E-Distribuzione.

Particolare attenzione sarà riservata alla capacità della rete di resistere agli eventi meteorologici estremi. Le nuove infrastrutture interrate, grazie alle caratteristiche tecnologiche dei materiali utilizzati, consentiranno infatti di affrontare con maggiore efficacia le ondate di calore, sempre più frequenti e intense durante la stagione estiva. Il progetto è stato illustrato ieri dai responsabili della società all’Amministrazione comunale, nel corso di un incontro dedicato agli interventi programmati e ai benefici attesi per la comunità. «Ogni intervento capace di garantire servizi più efficienti e moderni alla nostra comunità rappresenta una vittoria per il territorio», ha dichiarato il sindaco Roberto Ragnedda.

L'ammodernamento della rete assume particolare rilevanza per Arzachena, dove alla domanda elettrica dei residenti si aggiunge, durante l'estate, quella legata alle numerose attività turistiche, commerciali e ricettive.

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