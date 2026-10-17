Continuano a regnare Juve, Inter e Milan, ma il Cagliari non scherza e precede addirittura piazze metropolitane come quelle di Bologna e Torino. Il mondo del tifo in Serie A si conferma un pilastro dell'identità italiana, coinvolgendo il 68,5% della popolazione nazionale con un totale di 25,6 milioni di appassionati, in leggero aumento dello 0,32% rispetto all'anno scorso.

Il report. L'ultimo report Sponsor Value di StageUp e Ipsos Doxa, pubblicato da Calcio e Finanza, delinea una mappa geografica e numerica del tifo in cui la Juventus mantiene saldamente il primato nazionale con 7.741.000 sostenitori, sebbene debba registrare una contrazione dell'1,6% causata dai recenti anni di transizione sportiva. Alle spalle dei bianconeri, le milanesi riducono parzialmente le distanze: l'Inter consolida il secondo posto a quota 4.275.000 fan grazie a una crescita del 2,3%, insidiata dal Milan che si piazza sul terzo gradino del podio con 3.976.000 sostenitori, segnando l'incremento più robusto tra le big pari al 4,2%. Più staccato il Napoli, quarto con 3.079.000 preferenze (+1,4%), mentre la Roma si attesta in quinta posizione con 1.790.000 appassionati, subendo un lieve calo dello 0,7%. Subito dietro le storiche corazzate si apre il segmento delle realtà medie, dove spicca la performance numerica del Cagliari. Il club rossoblù si prende la scena raggiungendo i 642.000 tifosi, un dato che certifica un balzo in avanti del 10,1% rispetto ai dodici mesi precedenti.

Fidelizzazione. La squadra di Pisacane capitalizza l'effetto fidelizzazione del proprio bacino territoriale e si mette alle spalle altre piazze storiche del massimo campionato come il Torino e il Bologna. Il dato rossoblù riflette una tendenza di forte attaccamento locale, anche se la società dovrà dimostrare di saper strutturare questo patrimonio commerciale oltre i confini regionali. Più staccata c'è la Fiorentina, sesta forza ma in forte calo a 655.000 sostenitori (-6,6%).

Le piccole. Tra i club medio-piccoli e le neopromosse, il report fotografa dinamiche frammentate ma vivaci: il Lecce prosegue la sua crescita assestandosi a 355.000 sostenitori (+4,1%), mentre l'Udinese sale a quota 198.000 fan (+3,1%). Nelle retrovie della graduatoria si nota l'ottimo impatto del Parma, che vola a 139.000 appassionati registrando un significativo incremento del 9,5%. Subito dietro, il Como si attesta a 138.000 sostenitori (+2,2%), beneficiando della visibilità internazionale della proprietà e degli investimenti sul mercato, precedendo realtà più circoscritte come l'Empoli, il Monza e il Venezia, che chiudono la classifica faticando a espandere i propri bacini oltre i confini cittadini. ù

Il campione analizzato. Demograficamente, il pubblico del pallone si mostra trasversale: gli uomini rappresentano il 55% e le donne il 45%, con un'età media concentrata tra i 35 e i 54 anni (47%), supportata da una solida presenza giovanile under 24 al 16%. Il Sud e le Isole trascinano il movimento coprendo il 39% della quota complessiva dei fan, seguiti dal Nord Ovest con il 26%.

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