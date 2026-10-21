Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Vittorio Pisani e i vertici delle forze dell’ordine riuniti questa mattina in Prefettura a Milano per fare il punto sui disordini del fine settimana e definire le contromisure. Al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Renato Sgaraglia a Palazzo Diotti, hanno partecipato anche il sindaco Giuseppe Sala, il questore Bruno Megale e il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. Presente a sorpresa anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Al termine dell’incontro, Sala ha lanciato l’allarme in vista di sabato, giornata che potrebbe rivelarsi particolarmente delicata per la città. «C'è preoccupazione perché il tema è che si teme che ci siano in piazza qualcuno che assomiglia a chi è stato in piazza nel weekend, qualcuno che combatterà questa presenza e poi anarchici», ha spiegato il sindaco. «Quindi sabato può essere una giornata delicata per la città – ha aggiunto –. Io non è che voglio fare inviti ai cittadini e dire “state tutti a casa”, però sabato può essere una giornata delicata». Infine, ha concluso, «sarà il primo test per capire se riusciremo a gestire in maniera diversa le cose».

(Unioneonline)

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