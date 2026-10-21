Un militare di 46 anni originario di Cagliari, Matteo Ambu, ha perso la vita oggi nelle primissime ore del mattino a Jesolo, nel Veneziano in un drammatico incidente. Lo riporta la stampa locale veneta.

La tragedia è avvenuta intorno alle 6 in via Roma Destra, mentre l’uomo – residente a Cavallino Treporti – si stava recando al lavoro a bordo della sua auto.

Un platano è crollato sul tetto del veicolo, schiacciando il militare e non lasciandogli scampo. Il 46enne è morto sul colpo. Secondo un’altra ricostruzione, invece, Ambu per evitare il platano avrebbe sterzato improvvisamente, perdendo il controllo del veicolo e andandosi a schiantare contro un altro albero sul lato opposto della strada.

Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori, tra cui anche i vigili del fuoco, per il 46enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Jesolo e ci sono accertamenti in corso.

(Unioneonline)

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