Militare di Cagliari morto mentre andava al lavoro, Crosetto: «Tutta la Difesa vicina alla famiglia»L’auto di Matteo Ambu, 46 anni, è stata schiacciata da un albero caduto per il maltempo a Jesolo
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«Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del primo Graduato dell’Esercito Matteo Ambu, deceduto a seguito di un tragico incidente nei pressi di Jesolo, mentre si recava al lavoro».
A esprimere cordoglio per la morte del militare cagliaritano di 46 anni – cresciuto a Pirri e trasferito per lavoro in Veneto - è il ministro della Difesa Guido Crosetto.
«A nome mio e di tutta la Difesa», aggiunge il ministro, «esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, al Capo di Stato Maggiore, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, e a tutti i colleghi dell'Esercito».
L’auto sulla quale viaggiava Ambu, di stanza a Padova, è stata colpita da un albero caduto a causa del maltempo che imperversava in quelle ore.
(Unioneonline/E.Fr.)