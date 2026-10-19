Incidente mortale nella notte a Santadi, nella frazione di Barrua.

La vittima è Luciano Pisanu, 52 anni di Santadi. A bordo della sua auto, si è scontrato con un’altra vettura alla cui guida c’era un ragazzo di 19 anni. 

Lo schianto è avvenuto prima di mezzanotte. Pisanu è morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate nello schianto.

Gravemente ferito anche il 19enne alla guida dell’altra auto, portato in ospedale al Brotzu.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata