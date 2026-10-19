l’incidente
19 ottobre 2026 alle 09:06aggiornato il 19 ottobre 2026 alle 09:21
Scontro tra due auto a Santadi: morto un uomo di 52 anni, grave un diciannovenneLa tragedia nella frazione di Barrua, vittima Luciano Pisanu
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Incidente mortale nella notte a Santadi, nella frazione di Barrua.
La vittima è Luciano Pisanu, 52 anni di Santadi. A bordo della sua auto, si è scontrato con un’altra vettura alla cui guida c’era un ragazzo di 19 anni.
Lo schianto è avvenuto prima di mezzanotte. Pisanu è morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate nello schianto.
Gravemente ferito anche il 19enne alla guida dell’altra auto, portato in ospedale al Brotzu.
- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -
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