Non soltanto concorsi letterari e incontri tra poeti, ma un progetto culturale capace di coinvolgere altri territori del Mediterraneo, partendo dai rapporti sempre più stretti tra Gallura e Corsica. È la prospettiva indicata da Piero Bardanzellu, presidente della giuria del Premio di poesia gallurese e corsa «Lungòni», giunto alla trentunesima edizione.

L'obiettivo è dare continuità alle iniziative che già uniscono le due sponde delle Bocche di Bonifacio, anche attraverso il gemellaggio tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio. Un rapporto che, sottolinea Bardanzellu, «sta dando frutti, perché ogni tanto ci sono degli scambi, ci sono degli incontri».

Il presidente della giuria è appena rientrato dalla Corsica insieme ad Andrea Muzzeddu, presidente del Premio letterario «Aggju – Cónti Gadduresi e Cóssi», dedicato alla narrativa nelle due lingue. Entrambi hanno partecipato, in rappresentanza della Gallura, alla «Marche des écrivains», manifestazione svoltasi sabato scorso a Bonifacio. Un percorso lungo le fortificazioni della città, scandito da soste durante le quali autori corsi, sardi e catalani hanno proposto letture poetiche. L'esperienza si inserisce in una collaborazione che, nelle intenzioni di Bardanzellu, dovrebbe assumere dimensioni più ampie. L'idea è arrivare alla costituzione di un osservatorio culturale permanente, capace di seguire le iniziative promosse in Gallura e Corsica e di favorire il coinvolgimento di altre realtà insulari.

«È stata una bella festa», racconta Bardanzellu, che guarda ora alla possibilità di costruire una rete mediterranea di relazioni culturali. Un percorso nel quale il Premio «Lungòni», attraverso la partecipazione di adulti, giovani e studenti, continua a rappresentare un punto di riferimento per la salvaguardia delle lingue e delle tradizioni delle due comunità.

© Riproduzione riservata