La poesia in gallurese si tinge di rosa, mentre quella in lingua corsa rinnova un legame culturale che attraversa le Bocche di Bonifacio. È Quirina Ruiu (la terza da sinistra nella foto), poetessa, scrittrice e pittrice di Telti, la vincitrice della 31ª edizione del Premio di poesia gallurese e corsa «Lungòni», la cui cerimonia si è svolta ieri pomeriggio in piazza Vittorio Emanuele I, a Santa Teresa Gallura. Alla vincitrice sono andati il primo premio e la targa «Lu Cumuni di Lungòni», per la poesia «Muderni solittù». Anche il secondo posto è femminile, conquistato da Gianna Piredda di Calangianus con «Cu l’occj di’ una barabattula». Terzo Antonio Giuseppe Tirotto di Castelsardo, con «Amòri curriati». A Giovanna Maria Mela di Badesi è stata assegnata la targa «Giulio Cossu»; a Gigi Angeli, di Palau, la targa Gianni Filighedddu mentre la targa Andrea Quiliquini se la è aggiudicata Tonino Sotgiu di Telti.

Nella sezione corsa ha prevalso Norbert Paganelli di Péri, vincitore anche della targa «Jean-Baptiste Stromboni». Secondo il poeta corso-argentino Angel Ricardo Dente, terzo Frédéric Terrazzoni di Bonifacio.

Il Premio «Lungòni» conferma, dopo trentun edizioni, il proprio valore nella salvaguardia e nella valorizzazione di due lingue che custodiscono storia, tradizioni e identità delle comunità affacciate sulle Bocche di Bonifacio. Non soltanto una competizione letteraria, dunque, ma un'occasione di incontro fra generazioni e territori, con riconoscimenti riservati anche agli studenti delle scuole. La giuria era presieduta da Piero Bardanzellu, affiancato da commissari galluresi e corsi.

Presente alla premiazione l'assessora alla Cultura Tiziana Cirotto. «Il gallurese e il corso raccontano le nostre radici e il legame tra comunità che, anche se separate dal mare, si sono sempre sentite vicine: questa sera la poesia ci offre l’occasione di ritrovarci e di ascoltare le voci di questa terra», ha sottolineato l'assessora, ricordando quanti, nel corso degli anni, hanno creduto nella manifestazione.

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