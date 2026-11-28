«Se la Regione cancella la tassa d’imbarco da 6,5 euro, i sardi devono avere un pari sconto sull’acquisto dei biglietti. Diversamente sospendere il balzello non ha senso». Giorgio Vargiu, presidente di Adiconsum Sardegna, mette la condizione sul tavolo del confronto, adesso che la disapplicazione del tributo è una partita aperta. E foriera di reazioni. Gli accenti sono diversi. Da Federalberghi a Confcommercio, passando per Confesercenti. Da Alghero, che rischia insieme a Olbia la cancellazione dei voli Ryanair a febbraio e marzo, prendono posizione il sindaco Raimondo Cacciotto e il Consorzio turistico Riviera del Corallo.

Da Federalberghi Sud Sardegna, il presidente Fausto Mura non considera «una minaccia» la possibilità che Ryanair smobiliti in inverno nel nord, riducendo a Cagliari le frequenze: «Prima della low cost irlandese, noi sardi potevamo permetterci di arrivare a Roma o Milano», precisa.

Di diverso avviso Confcommercio Sud Sardegna che ricorda come per chi sceglie l’Isola in inverno ci voglia certezza certezza di un volo con Fipe Confcommercio che sottolinea come «meno voli equivalgono a meno corse per chi guida un taxi, a tavoli in meno per chi gestisce un ristorante».

Da Alghero il sindaco Cacciotto chiede «la convocazione urgente di un tavolo tra Governo e Regione per superare lo stallo normativo».