Colpaccio del Santa Teresa che espugna il campo del Tortolì per 3-2 e resta solitario in vetta al campionato di Eccellenza con 14 punti. Ilva e Lanusei pareggiano, 2-2, lo scontro diretto e vengono staccati dalla capolista di due punghezze. , raggiunti anche dall'Iglesias che ha fatto il colpaccio a Bonorva vincendo per 1-3. Primo successo stagionale del Tempio, ora a quattro punti in classifica. La squadra gallurese ha battuto il Terralba con un secco 3-0. Vince anche la Nuorese (2-1) col Calangianus. Sonoro successo per 3-0 anche dell'Usinese sul Taloro. Alla Villacidrese lo scontro col Villasimius, piegato per 2-0. Pari infiene nel derby Alghero-Uri, finito 1-1.

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