Promozione: il Selargius a Samugheo, l’Arborea a MasainasSesta giornata di un campionato ormai entrato nel vivo
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Si gioca domani la sesta giornata del campionato di Promozione, ormai entrato nel vivo. Il Selargius guida da solo a punteggio pieno, 15 punti frutto di cinque vittorie, e con la miglior difesa del girone, appena due gol subiti. La capolista fa visita al Samugheo, settimo a 7 punti, al comunale "Paules": arbitra Alessio Nonna di Sassari.
Due lunghezze sotto c'è l'Arborea, unica altra imbattuta con quattro successi e un pari, attesa al comunale di Masainas dall'Atletico Masainas, fermo a 3 punti in zona playout. Dirige Giovanni Maria Ortu di Carbonia. Terza a 12 punti la Ferrini Cagliari, miglior attacco con 14 reti, che allo stadio "Santa Sofia" affronta l'Arbus Guspini Costa Verde (4), arbitro Niccolò Soro di Olbia.
Il Sant'Elena, quarto a 10 punti e secondo attacco del girone con 12 reti, ospita al comunale "Efisio Cabras" di Settimo San Pietro l'Antiochense Sant'Antioco (7), con Matteo Monni di Carbonia. Il Vecchio Borgo Sant'Elia (9) è di scena a Villa San Pietro contro l'Atletico Cagliari (7), dirige Enrico Picca di Cagliari.
Il Castiadas (8) riceve al comunale "L'Annunziata" l'Accademia Sulcitana, a quota 3 e con la difesa più battuta del girone, 17 reti incassate: fischietto a Francesco Orrù di Cagliari. A Uta l'Uta Calcio (3) attende il Cannonau Jerzu Picchi (6 èunti ), che ha pareggiato tre delle cinque gare disputate, arbitro Gabriele Mulas di Oristano.
Chiude il programma Tharros-Cus Cagliari allo stadio "Tharros" di Oristano, diretta da Stefano Arre di Olbia. I padroni di casa sono ultimi a zero punti, penalizzati di una lunghezza, ancora senza vittorie e con appena due gol segnati in cinque gare. Il Cus, a quota 5, ha segnato 10 reti ma ne ha subite 12.