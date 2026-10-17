L'Ossese sul campo della Gelbison, il Budoni ospita l'Albalonga e il Latte Dolce riceve l'AnzioI match in programma per l’ottava giornata di campionato
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Riflettori sul Monastir, domani per l'ottava giornata di campionato. La vice capolista del girone G della serie D, fa visita alla Vigor Campagnano al Comunale "Enrico Rocchi". Avversario di rango: i laziali sono quarti a 13 punti, vantano la difesa meno battuta con appena 4 gol subiti e vengono dallo 0-0 con l'Albalonga. Arbitra Danilo Ragno di Molfetta.
Trasferta impegnativa anche per l'Ossese, sesta a 12 punti e fermata sull'1-1 dal Venafro, attesa alle 15 al "Giovanni Moccia" di Vallo della Lucania dalla Gelbison (7), reduce da due sconfitte consecutive. Lontano da casa i biancoverdi hanno già espugnato Campagnano e Afragola. Dirige Leonardo Colombi di Livorno.
Al "Pasquale Pinna" il Budoni (7) ospita alle 15 l'Albalonga (9), a secco di vittorie da cinque turni, arbitro Enrico Lelli di Cesena: i galluresi devono riscattare il 3-0 incassato a Pagani contro la Paganese. Il Latte Dolce, a quota 5, battuto a Monastir e con l'unico successo ottenuto proprio contro il Cos, riceve alle 15 sul campo principale l'Anzio (11), che nell'ultimo turno ha pareggiato 0-0 con l'UniPomezia. Fischietto affidato a Mauro Tomei di Sapri.
Chiude il quadro il Cos di Francesco Loi, 6 punti: alle 14.30 allo stadio Trastevere gli ogliastrini, fermati sullo 0-0 dall'Afragolese e senza successi da cinque giornate, vanno a caccia della seconda vittoria stagionale dopo quella di Anzio. Il Trastevere (11) arriva dal 2-0 subito sul campo dell'Aranova. In campo Francesco Palmisano di Saronno.