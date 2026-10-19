Monza-Cagliari, le pagelle rossoblù: non si salva nessuno, la difesa sbandaValutazioni negative dopo la pesante sconfitta per 4-0 in Brianza
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Non c’è nessuno da salvare nel Cagliari che ha perso 4-0 a Monza: nelle pagelle solo una lunga serie di voti negativi per i rossoblù, che hanno completamente mancato la partita.
Caprile 5,5
Subisce lo svantaggio sotto le gambe.
Zé Pedro 5
Imbucato da Robinson sul 3-0, poi viene sostituito.
(dal 22’ st Sugawara 5)
Il cambio di terzino destro non modifica granché.
Mina 5,5
L’ultimo a mollare, ma non funziona come tutta la difesa.
Rodríguez 5
Dany Mota lo supera sempre e con troppa facilità.
Obert 5
Sulla sua fascia i giocatori del Monza passano come vogliono.
Adopo 5
Grave errore sul terzo dei quattro gol subiti dal Cagliari.
Winks 5
Nemmeno lui stavolta può dare ordine alla squadra.
(dal 36’ st Liteta sv)
Romano 5
Un bel sinistro dal limite, poi si spegne e sbaglia troppo.
(dal 36’ st Deiola sv)
Maldini 5
Niente quinta giornata di fila in gol, anzi: da un suo errore nasce l’1-0.
(dal 22’ st Kevin Carlos 5,5)
Cerca il gol della bandiera nel finale, ma non è serata.
Mendy 5,5
Manda Nzola in porta e si vede respingere un tiro da Törnqvist.
Nzola 5
Ha sulla coscienza la palla dello 0-1 che spedisce addosso a Törnqvist.
(dall’8’ st Fadera 5,5)
L’impegno c’è, la precisione molto meno.
Murelli (Pisacane squalificato) 5
Il cambio modulo non porta i risultati sperati, nessuna reazione dal 2-0.