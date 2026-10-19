Non c’è nessuno da salvare nel Cagliari che ha perso 4-0 a Monza: nelle pagelle solo una lunga serie di voti negativi per i rossoblù, che hanno completamente mancato la partita.

Caprile 5,5

Subisce lo svantaggio sotto le gambe.

Zé Pedro 5

Imbucato da Robinson sul 3-0, poi viene sostituito.

(dal 22’ st Sugawara 5)

Il cambio di terzino destro non modifica granché.

Mina 5,5

L’ultimo a mollare, ma non funziona come tutta la difesa.

Rodríguez 5

Dany Mota lo supera sempre e con troppa facilità.

Obert 5

Sulla sua fascia i giocatori del Monza passano come vogliono.

Adopo 5

Grave errore sul terzo dei quattro gol subiti dal Cagliari.

Winks 5

Nemmeno lui stavolta può dare ordine alla squadra.

(dal 36’ st Liteta sv)

Romano 5

Un bel sinistro dal limite, poi si spegne e sbaglia troppo.

(dal 36’ st Deiola sv)

Maldini 5

Niente quinta giornata di fila in gol, anzi: da un suo errore nasce l’1-0.

(dal 22’ st Kevin Carlos 5,5)

Cerca il gol della bandiera nel finale, ma non è serata.

Mendy 5,5

Manda Nzola in porta e si vede respingere un tiro da Törnqvist.

Nzola 5

Ha sulla coscienza la palla dello 0-1 che spedisce addosso a Törnqvist.

(dall’8’ st Fadera 5,5)

L’impegno c’è, la precisione molto meno.

Murelli (Pisacane squalificato) 5

Il cambio modulo non porta i risultati sperati, nessuna reazione dal 2-0.

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