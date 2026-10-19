Partita storta per il Cagliari, che dopo tre vittorie su tre in trasferta si ferma malamente a Monza: i brianzoli vincono addirittura 4-0, dilagando nella ripresa.

Pisacane, squalificato e sostituito in panchina dal vice Murelli, cambia modulo e passa al 4-3-1-2 con Maldini dietro la coppia Mendy-Nzola. Il primo tiro è di Birindelli al 4’, dal limite con Caprile che controlla che finisca sul fondo. Per un quarto d’ora non ci sono particolari sussulti, poi al 16’ Romano fa partire un gran sinistro a giro che esce di poco alto sopra l’incrocio. Un minuto dopo, dall’altra parte, Dany Mota calcia sempre col mancino in caduta e il suo tiro è centrale: Caprile blocca.

Alla prima da titolare in rossoblù, Nzola sfiora il vantaggio al 20’ quando Mendy lo manda in porta: sul suo sinistro in area di rigore dice di no Törnqvist. Il portiere del Monza si oppone anche al 27’, quando Mendy va via sulla destra e solo davanti all’estremo difensore brianzolo calcia forte con il destro trovando una nuova parata. Per il Monza, al 39’, tentano lo scambio Dany Mota e Varela ma il primo sbaglia il controllo e la palla finisce sul fondo.

In controtendenza rispetto all’andamento del match, proprio il Monza va in gol al 40’. Una palla persa a metà campo da Maldini fa ripartire Kouadio, il difensore reduce dalla prima convocazione in Nazionale scambia con Dany Mota che lo manda in porta e il suo tiro passa sotto le gambe di Caprile. Risposta del Cagliari, prima dell’intervallo, al 42’ con un rimpallo che favorisce Romano per un tiro a lato dal limite. Si va al riposo dopo un minuto di recupero e un tentativo infruttuoso di Maldini.

Ripresa senza cambi, ma tempo due minuti e il Monza segna di nuovo: Foe Ondoa lanciato sulla destra, assist arretrato in area per Varela il suo diagonale angolatissimo non lascia scampo a Caprile. Il Cagliari sbanda e rischia anche al 51’, quando Dany Mota va via a Rodríguez sulla destra e conclude dal limite, la parata di Caprile non è stilisticamente perfetta ma si ripete su Varela (che, però, era in fuorigioco).

La coppia Pisacane-Murelli al 53’ toglie Nzola, dentro Fadera e il Cagliari torna al 4-3-2-1. Al 62’ doppia occasione: prima, da angolo di Romano, il colpo di testa di Mina è messo in corner da Törnqvist, poi mischia in area e Zé Pedro si vede respingere il suo tiro da Akinsanmiro. Ma è il Monza ad andare ancora a segno, al 66’ infilata di Varela sulla sinistra per Robinson che prende il tempo a Zé Pedro e non ha problemi a battere ancora Caprile.

Subito dopo il 3-0, escono Maldini (prova opaca e niente quinta giornata consecutiva in gol) per Kevin Carlos e Zé Pedro per Sugawara. Uno spunto di Fadera al 70’ sulla sinistra pesca Mendy nell’area piccola, non è coordinato al meglio per deviare in rete. A segnare potrebbe essere di nuovo il Monza, ma il sinistro di Colpani (72’) sbatte sul palo e Caprile – che era rimasto fermo a guardare – si ritrova il pallone fra le mani.

La partita si chiude definitivamente al 79’, quando Robinson colpisce il palo e in tap-in Varela a porta vuota fa doppietta e 4-0. Poi i cambi, con il Monza che toglie Kouadio, Akinsanmiro e proprio Varela per Bakoune, l’altro ex Folorunsho e Cutrone, mentre il Cagliari inserisce Deiola per Romano e Liteta per l’ammonito Winks. Kevin Carlos prova due volte a trovare quantomeno il gol della bandiera, ma Törnqvist è in giornata super e glielo nega. Per i rossoblù brutto stop.

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