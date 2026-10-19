Un 4-0 non è certo il risultato che il Cagliari si aspettava dalla trasferta di Monza, che fa sorridere soltanto gli uomini di Ivan Jurić. «Siamo stati bravi a capire nella ripresa quello che era successo nel primo tempo, dove avevamo fatto meno bene», la valutazione dell’allenatore croato. «Nel primo tempo il Cagliari aveva fatto meglio, è stata veramente dura. Ho visto dei giocatori forti, da Maldini a Mendy e Nzola: non era facile. Poi, nel secondo tempo, aggiustando certe cose abbiamo fatto una buona partita: siamo stati più bravi, ma è stata tosta».

Jurić si coccola Gustavo Varela, sei gol e vicecapocannoniere della Serie A dietro l’altra sorpresa Antonio Raimondo (Frosinone). «Per me è solo all’inizio, ha grandi margini di miglioramento su tante cose», ha aggiunto. Poi è tornato sulla partita di oggi: «Era importante non prendere gol, non succederà sempre come oggi che nella ripresa segni due volte. Tutte le reti che abbiamo fatto sono state molto belle, create con il gioco e la palla rubata mettendo in difficoltà gli avversari».

Per il Monza è la seconda vittoria stagionale, i brianzoli salgono a 7 punti. «Dopo la Lazio forse sono stato troppo duro con i miei, visto quello che hanno fatto ieri i biancocelesti contro la Juventus. Contro Lecce e Parma meritavamo anche di più, come ha detto Pisacane stavamo underperformando». Nel prossimo turno sfiderà il Torino, un match da ex: «Squadra compatta e con giocatori di qualità, bisognerà ripetere la partita di Coppa Italia dove siamo passati noi».

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