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Il Cagliari fa la partita, ma è il Monza ad andare in vantaggio all’intervallo: al Brianteo il primo tempo termina 1-0, gol di Kouadio.

Pisacane, squalificato e sostituito in panchina dal vice Murelli, cambia modulo e passa al 4-3-1-2 con Maldini dietro la coppia Mendy-Nzola. Il primo tiro è di Birindelli al 4’, dal limite con Caprile che controlla che finisca sul fondo. Per un quarto d’ora non ci sono particolari sussulti, poi al 16’ Romano fa partire un gran sinistro a giro che esce di poco alto sopra l’incrocio. Un minuto dopo, dall’altra parte, Dany Mota calcia sempre col mancino in caduta e il suo tiro è centrale: Caprile blocca.

Alla prima da titolare in rossoblù, Nzola sfiora il vantaggio al 20’ quando Mendy lo manda in porta: sul suo sinistro in area di rigore dice di no Törnqvist. Il portiere del Monza si oppone anche al 27’, quando Mendy va via sulla destra e solo davanti all’estremo difensore brianzolo calcia forte con il destro trovando una nuova parata. Per il Monza, al 39’, tentano lo scambio Dany Mota e Varela ma il primo sbaglia il controllo e la palla finisce sul fondo.

In controtendenza rispetto all’andamento del match, proprio il Monza va in gol al 40’. Una palla persa a metà campo da Maldini fa ripartire Kouadio, il difensore reduce dalla prima convocazione in Nazionale scambia con Dany Mota che lo manda in porta e il suo tiro passa sotto le gambe di Caprile. Risposta del Cagliari, prima dell’intervallo, al 42’ con un rimpallo che favorisce Romano per un tiro a lato dal limite.

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