Il Cagliari dopo tre vittorie su tre in trasferta si ferma malamente a Monza: i brianzoli vincono addirittura 4-0, dilagando nella ripresa.

CHI SALE

Kevin Carlos

Mezz’ora scarsa non basta né per pareggiare né - presumibilmente - per ribaltare le attuali gerarchie in attacco. Gli ha comunque permesso di dare un segnale all’allenatore in vista del prosieguo del campionato. È subentrato con lo spirito giusto e ha avuto così un buon impatto sul match. Smaniava dalla voglia di mettersi in evidenza e i suoi sforzi sono emersi nella mediocrità generale. Non ha lasciato il segno, è vero. Almeno ci ha provato. Cercando la porta e trovando più di uno spunto interessante. Anche dal punto di vista atletico, è sembrato sul pezzo. Alla prossima.

CHI SCENDE

Daniel Maldini

La palla persa a centrocampo dà il via all’azione del vantaggio brianzolo e cambia - probabilmente - la storia di Monza-Cagliari. Un errore più di attenzione, e non è neanche troppo fortunato nell’occasione, va detto. Il punto è che poi fa ben poco per rimediare. Scarico in fase di non possesso, senza idee negli ultimi trenta metri. Partita piatta e avara di soddisfazioni dopo essere andato ininterrottamente a segno nelle quattro precedenti. Soffre magari la presenza di Nzola e Mendy davanti e gli oneri difensivi. O molto più semplicemente, incappa in una serata no. Capita.

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