Un raid russo con un drone ha colpito un parco nella regione di Kharkiv, nel nordest dell'Ucraina, causando almeno 6 morti, tra cui 3 bambini.

«Sfortunatamente, il numero di morti dopo l'attacco russo a Nova Vodolaga è di sei morti, di cui tre bambini», ha dichiarato su Telegram il governatore della regione, Oleg Synegubov, che in precedenza aveva parlato anche di 14 feriti.

Il ministro dell'Interno ucraino, Ivan Vyhivskyi, ha riferito, sempre su Telegram, che al momento dell'attacco nel parco c'erano diverse persone tra cui famiglie con bambini, e ha postato le foto di giochi distrutti e un passeggino.

Intanto il Papa chiama Kiev: «Nella giornata odierna Leone XIV ha avuto un colloquio telefonico con Volodymyr Zelensky, Presidente dell'Ucraina». Così la Sala Stampa della Santa Sede: «Nel corso della conversazione, il Santo Padre ha richiamato la grave situazione nella città di Oleshky, nella regione di Kherson, facendo riferimento alla richiesta di una tregua umanitaria già presentata al Presidente della Federazione Russa. Il Santo Padre ha auspicato che la collaborazione di entrambe le parti possa consentire l'arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l'evacuazione volontaria e sicura della popolazione civile».

(Unioneonline)

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