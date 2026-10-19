L’attacco
19 ottobre 2026 alle 22:02
Trump: «Anche in Italia le proteste hanno a che fare con l'immigrazione»«Come la Francia è un Paese peggiore. Se l'Europa non chiude i confini è finita»
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«Come in Francia anche in Italia le proteste hanno a che fare con l'immigrazione». Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. «Francia e Italia sono paesi peggiori di quello che erano», ha aggiunto. «Se l'Europa non chiude i confini è finita», ha detto ancora.(ANSA).
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