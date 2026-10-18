Droni ucraini hanno colpito un ponte di San Pietroburgo, in Russia, che collega due zone della città. L'entità dei danni alla struttura, che attraversa il canale marittimo Korabelny e fa parte dell'autostrada a pagamento Western High-Speed Diameter, è ancora in fase di accertamento.

Il ponte, lungo 622 metri e largo 39, con otto corsie di marcia, si trova a circa 4,5 chilometri dal terminal petrolifero di San Pietroburgo, dove è divampato un incendio dopo un attacco di droni nella stessa notte.

L'attacco si inserisce in una più ampia ondata di incursioni con velivoli senza pilota che ha interessato San Pietroburgo, Mosca e la regione di Leningrado. Sono stati segnalati inoltre incendi in altre infrastrutture e interruzioni dell'erogazione elettrica in alcune zone.

Intanto, a proposito del conflitto tra Russia e Ucraina, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha annunciato in un’intervista alla Bbc che «entro la fine dell'anno probabilmente ci sarà un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina».

(Unioneonline)

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