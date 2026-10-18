Un sacerdote cattolico, Patricio Alfredo Sánchez Molinari, che celebrava una messa serale nel sud-ovest dell'Ecuador è morto dopo che un crocifisso gli è caduto addosso durante la funzione trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media locali. Il tragico incidente è avvenuto ieri sera nell'arcidiocesi di Guayaquil, una città costiera a 265 chilometri a sud-ovest della capitale, Quito.

Le riprese della funzione religiosa mostrano un pesante crocifisso di legno che si stacca dal muro sopra l'altare e colpisce Sánchez alla testa mentre celebrava la messa. I fedeli hanno cercato di prestargli soccorso, mentre la trasmissione sui social continuava. Le autorità locali non hanno rilasciato commenti sull'accaduto.

(Unioneonline)

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