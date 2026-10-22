Il presidente del Brasile e candidato alla rielezione, Luiz Inacio Lula da Silva, recupera terreno e accorcia le distanze dallo sfidante Flavio Bolsonaro alla vigilia del ballottaggio della prossima domenica 25 ottobre.

Tre sondaggi pubblicati oggi confermano il vantaggio del candidato di destra, con un margine ristretto, e un sostanziale pareggio tecnico. Secondo l'istituto Quaest, Flavio raccoglie il 45% delle intenzioni di voto contro il 44% del presidente uscente. Rispetto alla settimana precedente, il senatore perde un punto, mentre Lula resta stabile al 44%. I voti bianchi e nulli e gli elettori che non intendono votare sono al 9%. Il sondaggio Meio/Ideia attribuisce a Bolsonaro il 48% delle intenzioni di voto complessive, contro il 46% di Lula. Considerando soltanto i voti validi, che escludono bianchi e nulli, il senatore sale al 51,1% e Lula al 48,9%.

Infine, la ricerca dell'istituto Palver stima Bolsonaro al 50% e Lula al 48%, rispetto al 50% e al 49% della rilevazione precedente del 15 ottobre. Il sondaggio segnala anche una forte stabilità nelle scelte: il 79% degli elettori di Lula e l'80% di quelli di Bolsonaro affermano che nulla li porterebbe a cambiare voto.

(Unioneonline)

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