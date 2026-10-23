Una sequenza si scosse sismiche con epicentro nel Mar Tirreno meridionale ha fatto tremare la Sicilia nella tarda mattinata di venerdì.

Avvertite da Palermo a Catania fino alle isole Eolie, le scosse – cinque – hanno fatto registrare anche una magnitudo pari a 5.0.

L’epicentro esatto a nord-ovest delle Eolie, non distante da Alicudi. Al momento non sono pervenute segnalazioni di danni a cose o persone. 

(Unioneonline)

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