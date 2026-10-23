il sisma
23 ottobre 2026 alle 13:49aggiornato il 23 ottobre 2026 alle 13:59
Scosse di terremoto in Sicilia: magnitudo 5.0L'epicentro in mare al largo delle Isole Eolie
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una sequenza si scosse sismiche con epicentro nel Mar Tirreno meridionale ha fatto tremare la Sicilia nella tarda mattinata di venerdì.
Avvertite da Palermo a Catania fino alle isole Eolie, le scosse – cinque – hanno fatto registrare anche una magnitudo pari a 5.0.
L’epicentro esatto a nord-ovest delle Eolie, non distante da Alicudi. Al momento non sono pervenute segnalazioni di danni a cose o persone.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata