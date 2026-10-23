Scontri del 17 e 18 ottobre: perquisizioni della Digos in diverse cittàIdentificate in totale 100 persone, tra loro 51 minorenni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Raffica di perquisizioni della Digos in 18 città italiane a seguito delle manifestazioni del 17 e del 18 ottobre.
Su delega dell'autorità giudiziaria e di iniziativa, la polizia ha eseguito una serie di controlli domiciliari e personali a carico di circa 100 persone, di cui 51 minorenni, identificati nei gravi disordini dei giorni scorsi.
Le perquisizioni sono state eseguite dagli agenti delle Digos a Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Firenze, Genova, Lodi, Napoli, Pescara, Padova, Cremona, Verbania, Aosta, Monza, Varese, Verona.
(Unioneonline)