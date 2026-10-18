Orfano di padre da alcuni anni, un ragazzo di 15 anni è morto nel ribaltamento del trattore del nonno mentre lo manovrava davanti agli amici. È successo nella campagna di Cortona, in provincia di Arezzo, sabato sera a mezzanotte. Leonardo aveva cenato con dei ragazzini giovanissimi come lui, nel casolare di famiglia quando poi, dopo la cena, ha deciso di salire sul mezzo agricolo e ha cominciato a manovrare in uno stradello scosceso. Pare lo avesse guidato altre volte e non era successo nulla.

Questa volta però il trattore si è ribaltato nella pendenza irregolare di un sentiero e il mezzo lo ha schiacciato. Leonardo è morto subito. Una tragedia che colpisce una famiglia già segnata dal grave lutto del genitore e che sconvolge un'intera comunità. La sorella, 20enne, era anche lei alla cena organizzata per riunire la compagnia di amici del fratellino. L'incidente c'è stato nelle vicinanze della proprietà. Appena ha sentito le grida di disperazione degli altri ragazzi e che il fratello era deceduto, si è sentita male ed è stata ricoverata con l'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale della Fratta, a Cortona. Secondo i racconti, il 15enne, studente delle superiori, si sarebbe allontanato dalla comitiva per salire sul trattore e dirigersi verso un sentiero nelle campagne circostanti: non è chiaro, al momento, a quale scopo, forse per sorprendere gli amici. Tuttavia la familiarità con il mezzo potrebbe averlo portato a sentirsi sicuro delle proprie capacità e a sottovalutare le sconnessioni del tracciato sterrato, meno visibili di buio. A dare l'allarme sono stati gli altri ragazzi che lo seguivano e hanno sentito il tonfo del ribaltamento. Sul posto sono andati i vigili del fuoco da Cortona, i carabinieri e il personale sanitario del 118 col medico che ha constatato il decesso.

Il magistrato di turno alla procura di Arezzo ha disposto l'autopsia, sarà fatta nei prossimi giorni. Il trattore è sotto sequestro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata