Le condizioni di papa Leone XIV in continuo miglioramento dopo l’intervento al polmone.

Oggi le dimissioni del pontefice dall’ospedale Gemelli di Roma e il ritorno in Vaticano. Nella giornata di domenica - ha confermato la sala stampa vaticana - il Santo padre tornerà a presentarsi ai fedeli radunati in piazza San Pietro, per recitare l’Angelus dal Palazzo apostolico. 

(Unioneonline)

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