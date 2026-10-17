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17 ottobre 2026 alle 11:51aggiornato il 17 ottobre 2026 alle 11:51
Papa Leone: oggi le dimissioni, domenica reciterà l’AngelusLeone XIV in continuo miglioramento dopo l’intervento al polmone. Confermata la presenza alla preghiera coi fedeli dal Palazzo Apostolico
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Le condizioni di papa Leone XIV in continuo miglioramento dopo l’intervento al polmone.
Oggi le dimissioni del pontefice dall’ospedale Gemelli di Roma e il ritorno in Vaticano. Nella giornata di domenica - ha confermato la sala stampa vaticana - il Santo padre tornerà a presentarsi ai fedeli radunati in piazza San Pietro, per recitare l’Angelus dal Palazzo apostolico.
(Unioneonline)
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