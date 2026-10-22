«Una serie di arresti massicci nei confronti di minori non era mai avvenuta. Vi sono dei momenti in cui è necessario purtroppo spedire dietro le sbarre questi minori violenti. E il sistema carcerario minorile in questo momento è effettivamente in sofferenza. Proprio ieri abbiamo fatto una riunione per cercare di risolvere questo problema, sia stanziando i pochi fondi che abbiamo per ampliare la capienza delle carceri giovanili, sia eventualmente per trovare dei accordi in modo che dei settori di carceri e di istituti penitenziari destinati ai maggiorenni possano essere invece destinati ai minori». Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio intervistato a Start, su Sky Tg24.

Sempre a proposito delle misure da adottare dopo gli scontri che hanno coinvolto giovanissimi a Milano, il Guardasigilli ha affermato: «Una norma che vieti i social ai minori di 14 anni in modo bipartisan? Speriamo che il Parlamento ragioni su questa senza dover diminuire l'età dell'imputabilità, questa sarebbe per esempio una delle ottime vie da seguire».

(Unioneonline)

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