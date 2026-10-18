Puntuale, a mezzogiorno, dopo il ricovero e le dimissioni dal policlinico Agostino Gemelli, dove è stato operato per un adenocarcinoma a un polmone, Papa Leone XIV si è affacciato per la recita dell'Angelus domenicale dalla finestra del Palazzo apostolico in piazza San Pietro. Il pontefice è stato accolto con un calorosissimo applauso della folla, che ha salutato con il consueto «Buona domenica».

Dopo la preghiera, il Santo Padre ha ringraziato «tutti quelli che hanno pregato per me», rivolgendo anche un pensiero particolare ai medici del Policlinico Gemelli: «Questa esperienza – ha aggiunto – mi ha fatto provare la vicinanza a chi attraversa la malattia. Ora, come sapete, riprenderò gradualmente la mia attività».

(Unioneonline)

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