La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per la senatrice di FdI ed ex ministra del Turismo Daniela Santanchè e per altre 14 persone, più una società, per ipotesi di bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato in relazione ai casi dei fallimenti delle società Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl.

La richiesta di processo, formulata dai pm Luigi Luzi e Guido Schininà e con l'aggiunto Roberto Pellicano, dopo le indagini delegate al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf e chiuse a metà luglio, sarà valutata da un gup nell'udienza preliminare.

(Unioneonline)

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