Dopo i disservizi dei giorni scorsi a causa dell'interruzione dell'erogazione idrica, Quartu deve fare i conti anche con i blackout. In tarda serata, dopo le 20, la luce è saltata in tutta la zona di Santo Stefano sia dentro le abitazioni che in strada. Tutti al buio da via Albinoni a via Mercadante, da via Turati a via Mascagni. La clinica, il centro Aias e il poliambulatorio Asl hanno attivato subito i gruppi elettrogeni. Un disservizio che si è esteso anche in viale Colombo con la luce che è tornata solo dopo oltre un'ora.

Ma non è la prima volta che succede. Quasi ogni sera, da qualche tempo a questa parte, salta la corrente soprattutto nella zona dei Musicisti, proprio dove è in corso la realizzazione della cabina primaria Quartu sud per l'efficientamento energetico e invece i disservizi sono all'ordine del giorno. E questa volta non c'entrano i sovraccarichi chiamati in causa l'estate scorsa, perché di condizionatori accesi in questa sera di ottobre non ce n'era quasi nessuno. A complicare le cose sono stati prima del blocco totale, i continui stacca e attacca che ancora una volta, in alcuni casi, hanno danneggiato gli elettrodomestici.

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