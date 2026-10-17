Paura nella notte a Quartu dove un furgoncino e un'auto hanno preso fuoco in via Grandi. I residenti della zona intorno all'una e trenta, sono stati svegliati da un forte boato. Scesi in strada si sono ritrovati davanti le fiamme che avvolgevano i veicoli.

Subito hanno allertato i vigili del fuoco. Le squadre sono arrivate sul posto e hanno spento l'incendio prima che si propagasse alle abitazioni e alle altro auto in sosta. I due mezzi erano regolarmente parcheggiati lungo la strada.

Saranno adesso le indagini dei vigili del fuoco ad appurare se si sia trattato di un incendio doloso. Resta il fatto che alcuni passanti hanno raccontato di aver visto proprio intorno all'una, una persona incappucciata che si aggirava nella zona.

Salgono così a 34 gli incendi a danni di auto e furgoni dall'inizio dell'anno a Quartu. L'ultimo episodio soltanto qualche giorno fa quando un furgone era stato dato alle fiamme in un cortile condominiale in via Danimarca a Pitz'e Serra e pochi minuti dopo, un'auto in via Cilea nella zona di Santo Stefano.

In quest'ultimo caso il rogo aveva danneggiato anche altre due auto in sosta e la facciata di un'abitazione. Pare invece sia dovuto a una fuga di gas l'incendio di un camper in via Viareggio due giorni fa.

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