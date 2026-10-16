La Città Metropolitana di Cagliari condivide le preoccupazioni espresse dal sindaco di Quartu, Graziano Milia, in merito ai ritardi e alle criticità riscontrate nell’esecuzione dei servizi affidati a Pro Service, con particolare riferimento agli interventi di igiene ambientale, disinfestazione e derattizzazione nelle strade e negli istituti scolastici.

«Si tratta di servizi essenziali - afferma il sindaco metropolitano Massimo Zedda - che incidono direttamente sulla tutela della salute pubblica, sulla sicurezza delle comunità e sulla qualità della vita dei cittadini. Le difficoltà segnalate dai Comuni, dai dirigenti scolastici e dalle tante studentesse e dai tanti studenti che, anche oggi, protestano giustamente per le condizioni degli istituti scolastici, meritano la massima attenzione e richiedono risposte concrete, tempestive e condivise».

«Per questo motivo la città metropolitana di Cagliari - prosegue Zedda - intende affrontare la situazione con un approccio improntato alla responsabilità istituzionale, alla trasparenza e alla collaborazione tra tutti gli enti coinvolti. Convocherò il prima possibile una Conferenza metropolitana, dedicata alla gestione e all’operatività di Pro Service, società in house partecipata dalla città metropolitana di Cagliari, con l’obiettivo di analizzare le criticità, verificare lo stato dei servizi e individuare gli interventi necessari per superare i ritardi e garantire risposte adeguate ai territori».

(Unioneonline/A.D.)

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