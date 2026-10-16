La persona più giovane ha 45 anni, la più anziana 88. Tra loro, una comunità che cresce e che sceglie di dedicare tempo alla conoscenza, alle proprie passioni e all’incontro con gli altri. La Nuova Università Libera della Sardegna del Sapere e della Terza Età inaugura l’anno accademico 2026/2027 con un aumento del 30% degli iscritti: un segnale di interesse per una proposta che unisce formazione permanente, cultura e partecipazione.

L’appuntamento è per sabato 17 ottobre, alle 17, nella sede di via Pola 41 a Cagliari. «Ad accompagnare l’avvio delle attività – spiega una nota - è un dato che racconta la capacità dell’Università di coinvolgere persone in fasi diverse della vita, accomunate dal desiderio di continuare a imparare».

L’offerta formativa mette in relazione presente e memoria, nuove tecnologie e discipline artistiche. Si va dall’intelligenza artificiale e dalle competenze digitali alle lingue, alla storia, alla letteratura e all’attualità, con spazio per musica, canto, teatro e ballo. Completano i percorsi i temi della salute e del benessere, della geopolitica, dell’economia e del lavoro, insieme all’enogastronomia e alle tradizioni sarde.

«L’aumento del 30% degli iscritti è un risultato che ci incoraggia e ci dà una responsabilità: rispondere a una domanda di conoscenza che attraversa età ed esperienze diverse – dichiara il presidente Cristiano Ardau –. Avere persone dai 45 agli 88 anni significa mettere in contatto percorsi di vita, competenze e punti di vista. Il nostro compito è offrire occasioni per imparare, confrontarsi e sentirsi parte di una comunità».

Accanto ai contenuti delle lezioni, il progetto valorizza la dimensione sociale dell’apprendimento. Frequentare un corso significa anche ritrovare un appuntamento condiviso, conoscere persone e portare la propria esperienza in uno spazio di confronto. La curiosità diventa così una ragione per uscire di casa, partecipare e coltivare nuovi interessi.

«Comprendere l’intelligenza artificiale, studiare una lingua o approfondire la storia della Sardegna risponde a desideri differenti, ma nasce dalla stessa spinta: continuare a scoprire – prosegue Ardau –. Vogliamo accompagnare questa curiosità con una proposta accessibile, capace di dare strumenti utili per leggere i cambiamenti e vivere pienamente il proprio tempo».

L’inaugurazione del 17 ottobre apre dunque una nuova stagione di attività, con l’invito ad avvicinarsi all’Università e a conoscere i percorsi proposti.

(Unioneonline/A.D.)

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