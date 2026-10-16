Per martedì 20 ottobre 2026 i tecnici elettromeccanici di Abbanoa eseguiranno un intervento di manutenzione della cabina di media tensione al servizio del potabilizzatore di San Michele, a Cagliari, dove saranno installate nuove apparecchiature. I lavori comporteranno la sospensione dell’attività per alcune ore.

I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano che consentirà di garantire il servizio tramite l’utilizzo delle scorte accumulate ai massimi livelli nelle vasche d’accumulo dello stesso impianto e nei serbatoi cittadini. Sarà, inoltre, aumentata la produzione dal potabilizzatore di Simbirizzi che compenserà la temporanea inattività di quello di San Michele. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

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