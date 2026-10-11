Suelli ha celebrato ieri, sabato 10 ottobre, la Giornata mondiale della salute mentale con un’iniziativa dedicata alla condivisione e alla sensibilizzazione, promossa dal Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze della Asl di Cagliari, attraverso la Struttura complessa Cure territoriali Csm Cagliari 4, in collaborazione con il Comune. Al centro della giornata, l’importanza del benessere psicologico e sociale e la necessità di superare pregiudizi e stigma legati alla salute mentale. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di incontro e confronto per coinvolgere cittadini, istituzioni e operatori in un percorso di consapevolezza, valorizzando il ruolo della comunità nell’ascolto e nell’accoglienza delle persone. «Iniziative di questo tipo vanno promosse perché aiutano a sensibilizzare la popolazione e a far comprendere quanto la salute mentale riguardi tutti – ha sottolineato il sindaco Massimiliano Garau –. È importante creare occasioni di incontro e confronto per superare i pregiudizi, favorire l’ascolto e rafforzare il senso di solidarietà nella comunità».

Al centro dell’iniziativa momenti di dialogo aperti alla cittadinanza, occasioni di socialità e iniziative simboliche, tra cui lo spazio di confronto “Agorai” e il “Momento dell’Albero”. L’appuntamento ha ribadito un messaggio fondamentale: la salute mentale non riguarda soltanto i servizi sanitari, ma coinvolge l’intera società. Promuovere il benessere psicologico significa infatti costruire relazioni più consapevoli, favorire l’inclusione e prestare maggiore attenzione alle fragilità, rafforzando al tempo stesso il legame tra i servizi territoriali e i cittadini.

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