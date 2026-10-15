Quartu celebra San Luca con il suggestivo sbarco del simulacro dal mareLa cerimonia è in programma domenica alle 10, quando la statua del Santo arriverà nella spiaggia del Poetto, nel tratto di fronte al Mc Donald's
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Quartu si prepara a celebrare San Luca con il suggestivo sbarco del simulacro del Santo dal mare. La cerimonia è in programma domenica alle 10, quando la statua del Santo arriverà nella spiaggia del Poetto, nel tratto di fronte al Mc Donald's, a bordo di una barca accompagnata dal parroco della parrocchia di Margine Rosso don Davide Collu. Seguirà alle 10,30 la messa in spiaggia al chiosco B-Stone presieduta da don Giampaolo Uras, missionario della comunità di Villaregia. A fianco a lui, adagiato ai lati dell'altare, ci sarà il simulacro che riproduce il Santo con la penna e il taccuino, simbolo della sua opera di evangelizzazione, e con a fianco un bue, che rappresentava la mansuetudine. Alle 11,30 partirà poi la processione con il simulacro del Santo verso Margine Rosso e benedizione finale nel piazzale parrocchiale.La festa proseguirà poi la prossima settimana. Giovedì 22 nella chiesa di San Luca alle 17 ci sarà la messa e il sacramento dell’unzione degli infermi per i malati e i sofferenti mentre venerdì 23 in chiesa alle 20 sarà la volta del concerto corale a due cori, a cura del “Gruppo vocale Cantigos” diretto dal Maestro Matteo Atzori e del “Coro musica viva” diretto dalla Maestra Maria Paola Nonne. Si chiude sabato 24: alle 19 la santa messa comunitaria e mandato di annuncio a tutti gli operatori pastorali e alle 20 la cena comunitaria in condivisione aperta a tutti. Domani invece l'oratorio di Margine Rosso ospiterà alle 20 la commedia teatrale a cura dell’associazione Sipario.
Giorgia Daga