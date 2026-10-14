Dopo il Settembre Oristanese, anche l’autunno punta sul coinvolgimento dei privati per animare la città. Il Comune prepara il cartellone “Eventi d’autunno 2026”, chiamando associazioni e realtà locali a presentare progetti per i mesi di ottobre e novembre. L’obiettivo è valorizzare le tradizioni cittadine e mantenere viva l’attrattività turistica anche fuori dall’alta stagione.

La Giunta comunale ha approvato gli indirizzi per la predisposizione dell’avviso pubblico, su proposta dell’assessore al Turismo Simone Prevete. Si prosegue così sulla strada già sperimentata per il Settembre Oristanese, con l’intenzione di consolidare un «modello organizzativo stabile, trasparente e partecipato», basato su «pubblicità, imparzialità, trasparenza e pari opportunità».

Per le iniziative selezionate non sono previsti contributi economici diretti, ma forme di sostegno come il patrocinio, l’utilizzo gratuito di spazi, strutture e attrezzature comunali, la promozione istituzionale e, nei limiti della disponibilità, l’accesso gratuito al Teatro Antonio Garau. Possibile anche l’esenzione dal Canone unico patrimoniale, quando ne ricorrano i presupposti.

Tra i criteri indicati figurano la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, la distribuzione degli appuntamenti negli spazi pubblici cittadini e la collaborazione tra associazioni. L’avviso dovrà inoltre favorire iniziative accessibili e inclusive, capaci di coinvolgere le giovani generazioni. La selezione avverrà sulla base di criteri oggettivi e definiti in anticipo. Spetterà ora agli uffici comunali predisporre il bando e gli atti necessari per dare forma al programma autunnale.

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