Niente macchina questa volta per raggiungere lo stadio ma una comoda bici. L'iniziativa è dell'associazione "Quartu in bici" che chiama a rapporto i tifosi quartesi e non solo che domenica vorranno recarsi all'Unipol Domus a Cagliarti per assistere alla partita contro la Juventus.

Il raduno è fissato alle 18,45 in via Diaz davanti al museo rossoblù. Da li partirà il corteo delle bicilette che, passando per il Molentargius, raggiungerà lo stadio di Sant’Elia a Cagliari.

"Il nostro scopo è ancora una volta quello di incentivare l’uso delle biciclette" spiega il presidente dell’associazione Quartu in bici, Kevin Lege, "e quale migliore occasione che andare allo stadio per assistere alla partita?". Una volta arrivati alla Unipol Domus, "le bici potranno essere lasciate nell’area apposita, accessibile se si è in possesso di abbonamento o biglietto, in tutta sicurezza". Terminato l’incontro ci si metterà poi di nuovo in marcia per tornare a Quartu. L'associazione fa sapere che la partecipazione è aperta anche a chi non vorrà assistere alla partita ma che avrà piacere a fare una pedalata tutti insieme. Arrivati a Cagliari potrà scegliere poi se tornare indietro in autonomia o aspettare gli altri per poi rientrare tutti insieme dopo la partita.

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