Zaino in spalla e mappa in mano sono tantissimi in visitatori che in queste ore stanno prendendo d'assalto i 25 siti storico e no , aperti a Quartu per l'edizione di Monumenti aperti. Tra i più gettonati come sempre il Nuraghe Diana di Is Mortorius, ma anche la chiesetta di Sant’Efisio, Santa Maria di Cepola, l’ex mattatoio, l’asilo Steria che ripercorre cento anni di storia. A fare da guida i bravissimi studenti delle scuole. Tra i più piccoli i bimbi della primaria di via Dei Nasturzi a Flumini che hanno accompagnato i visitatori con le loro brillanti spiegazioni. All'ex macello in via Dante ci sono invece gli studenti dell'istituto tecnico Levi. Tra questi Giada Pau che ha detto; "è un'esperienza molto bella che ripeto ormai da cinque anni. E' un modo per conoscere la storia della città e per rapportarti anche con i turisti".

Tra le novità il micro teatro con soli 40 posti delle associazioni Origamundi e Ilos e il liceo Brotzu che ha aperto le porte in occasione dei 50 anni. All’Antico macello, oggi biblioteca comunale ci sono invece i ragazzi dell’istituto tecnico Levi. Domani si replica con visite dalle 9 alle 19. Dalle 8,45 a Molentargius , ingresso da via Don Giordi ci sarà la pedalata organizzata dall’associazione Seguimi asd. Domenica in musica invece con la scuola di musica Namm all'ex Caserma e la scuola civica di musica all’ex convento, entrambe alle 18 e con l’associazione Musica Viva Cagliari che alle 20 si esibirà nella chiesa di Sant’Agata. Allo Spazio Michelangelo Pira gli illustratori Fabio Sanna, Evelin Arte, Luca Palmas, Minerva Uzzau e Francesca Serra realizzeranno dimostrazioni dal vivo, mentre il duo Contos Pintaus guiderà il pubblico tra racconti del folklore sardo e antichi pigmenti naturali medievali.

E oggi si replica.

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