Doveva essere una trasferta istituzionale come tante. Angelo Stochino, 56 anni, sindaco di Arzana, era arrivato in Veneto per partecipare all’assemblea nazionale dell’Anci, l’appuntamento che ogni anno riunisce migliaia di amministratori da tutta Italia nei padiglioni della Fiera di Verona. Il viaggio tra l’aeroporto e Verona Porta Nuova, però, si è trasformato in una disavventura. A bordo della navetta, in mezzo alla folla dei partecipanti, tra zaini e valigie, qualcuno gli ha sottratto lo zaino (appoggiato sul sedile) senza che lui se ne accorgesse subito. Quando Stochino si è reso conto di non averlo più con sé, ha capito la gravità di quanto era accaduto. Dentro lo zaino c’erano il computer, l’iPad del Comune e un hard disk, con documenti e appunti di lavoro. Ma soprattutto c’era la fascia tricolore: non un semplice accessorio, ma il simbolo del Comune, dell’istituzione che rappresenta.

Il fatto

La svolta è arrivata dalla tecnologia. Il computer era geolocalizzabile tramite Gps e, controllando la posizione del dispositivo, Stochino ha visto il segnale muoversi verso la periferia della città. Non era più un furto senza tracce, ma una pista concreta da seguire. «In mezzo alla calca - ha raccontato l’esponente di Forza Italia - non mi sono reso conto dello scippo». Il sindaco ha subito avvisato i carabinieri, fornendo la posizione in tempo reale. Non è rimasto ad aspettare: insieme ai militari del nucleo radiomobile e al sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, che era con lui a Verona per gli stessi lavori assembleari, si è diretto verso la zona indicata dal localizzatore. Quando sono arrivati davanti all’immobile di via Monzambano, Stochino e i carabinieri hanno notato due persone con atteggiamento sospetto: una di loro aveva lo zaino del sindaco. L’intervento è stato rapido e preciso. All’interno c’erano ancora il computer e l’iPad, mentre la fascia istituzionale era dentro l’appartamento dei due.

L’arresto

L’uomo che si trovava in casa è un disoccupato albanese. Non era uno sconosciuto agli investigatori: Durante la perquisizione, i carabinieri gli hanno , un elemento che ha aggravato ulteriormente la sua posizione. Il responsabile è stato arrestato e trasferito in carcere.