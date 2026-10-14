Si sono giocate oggi le gare di andata della Coppa Italia di Promozione. Il Sant'Elena ha vinto il derby con la Ferrini Cagliari per 1-3, vittorie esterne anche del Castelsardo ad Arzachena (1-2), dell'Ozierese a Ovodda (0-2), del Monte Alma (0-2 contro il Campanedda) e del Macomer a Thiesi (0-1 e del Castelsardo (1-2 ad Arzachena).

Successi interni dell'Accademia Sulcitana contro l'Antiochense (1-0), e dell'Arborea contro il Samucheo sempre per 1-0. Una settimana fa, pareggio (1-1) fra Selargius e Jerzu. Le gare di ritorno si giocheranno il 28 ottobre.

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