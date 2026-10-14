Il derby fra la Ferrini Cagliari e il Sant'Elena è la gara più attesa della giornata di Coppa Italia di Promozione per l'andata degli ottavi di finale. Oggi sono in programma sette partite. La gara clou è forse Ferrini Cagliari-Sant'Elena, aperta ad ogni risultato con i due tecnici che probabilmente daranno spazio ai giocatori utilizzati meno in questa prima parte di stagione.

Il calendario di oggi propone poi Accademia Sulcitana-Antiochense e Arborea-Samugheo. Nell'anticipo della scorsa settimana si è registrato il pareggio (1-1) fra Selargius e Jerzu.

Completano il programma Arzachena-Castelsardo, Ovodda-Ozierese, Campanedda-Monte Alma e Thiesi-Macomer del girone B. Su tutti i campi si gioca alle 16 ad eccezione della partita Arborea-Samugheo posticitata alla 17. Nell'anticipo della scorsa settimana si è registrato il pareggio (1-1) fra Selargius e Jerzu.

Le gare di ritorno sono in calendario per il prossimo 28 ottobre. La Coppa di Eccellenza giunta ai quarti di finale, si giocherà invece mercoledì 21 ottobre . In calendario Santa Teresa-Calangianus, Alghero-Bonorva, Tortolì-Nuorese e Villacidrese-Iglesias.



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