La vittoria può valere addirittura il terzo posto. Punti pesanti sabato alle 14.30 per la Torres sul campo della Reggiana, neoretrocessa dalla serie B. La formazione emiliana ha chiamato il tecnico Tesser, specialista in promozioni (ben 4, Novara, Cremonese, Pordenone e Modena) na dopo un ottimo avvio ha perso contro Perugia e Spezia, seppure di stretta misura. E stava perdendo pure contro il Pineto 82-0) prima dell'interruzione al 70' per impraticabilità di campo dopo l'acquazzone.

Tutto da vedere il duello tra i due bomber del girone B della serie C: il croato Sipos ha firmato 7 reti, il rossoblù Di Stefano ne ha realizzate 6.

Peccato che all'appuntamento la squadra sassarese ci arrivi con gli uomini contati dalla trequarti in su, visti gli infortuni di Sorrentino e Scotto, le precarie condizioni di Lunghi e la partenza di sanat, maldigerita dal tecnico Alfonso Greco.

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