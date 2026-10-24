Cagliari-Bologna, Pisacane torna al 4-3-2-1: c’è Deiola in difesa, fuori MinaAlle 15 la squadra di Pisacane cerca un pronto riscatto dopo la sconfitta di Monza
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Torna “all’antico” il Cagliari per affrontare il Bologna, dopo la pesante sconfitta di Monza. Fabio Pisacane lunedì in Brianza aveva virato sul 4-3-1-2 con la coppia d’attacco Mendy-Nzola, ma è rimasto molto deluso dall’atteggiamento generale della squadra: ora invece ritorna sul 4-3-2-1 che tanto aveva dato buone indicazioni nelle precedenti sei giornate. Davanti il riferimento singolo sarà proprio Mendy, con Daniel Maldini e Yanis Massolin (seconda presenza dopo la Juventus) a supporto.
Torna titolare anche Alessandro Deiola e la sorpresa, nelle formazioni ufficiali di Cagliari-Bologna, è che sta fuori Yerry Mina: il capitano avrà Juan Rodríguez come partner in difesa. Per il resto la formazione è quella classica, con Michel Adopo che potrebbe alternarsi con Massolin sulla trequarti come già fatto nell’amichevole contro il Rayo Vallecano. Nei felsinei fuori l’ex Roberto Piccoli, che si è infortunato sabato scorso contro l’Inter e tornerà dopo la sosta.
Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Bologna: all’Unipol Domus in campo alle 15, l’arbitro è Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Su unionesarda.it il live dell’anticipo, su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini in diretta con pre e post partita.
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodríguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Maldini; Mendy.
In panchina: Sherri, Radunović, Kevin Carlos, Fazzini, Nzola, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Mina, Liteta, Sugawara, Sulev, Sugamele, Fadera.
Allenatore: Fabio Pisacane.
Bologna (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.
In panchina: Mas. Pessina, Happonen, Helland, Moro, Amondarain, Dovbyk, Mbangula, Heggem, El Azzouzi, Libra, Enem, Alhassane, De Silvestri, Vitík.
Allenatore: Raffaele Palladino.