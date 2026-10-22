Trent’anni di storia, identità e resistenza culturale si incontrano in "Islanders Veri”, il nuovo doppio album dei Sa Razza, in uscita venerdì 23 ottobre 2026 su tutte le piattaforme digitali. A tre decenni da Wessisla (1996), disco cult che ha contribuito a segnare la storia del suono G-funk e West Coast in Italia, Quilo e Ruido tornano con 19 tracce che riaffermano il ruolo del duo tra i pionieri dell’hip hop sardo e italiano.

Nati e cresciuti a Iglesias, tra i quartieri popolari e le vecchie miniere del Sulcis, i Sa Razza costruiscono un progetto che guarda al futuro senza rinnegare le proprie origini. “Islanders Veri” è il racconto di un’appartenenza, di una storia musicale indipendente e di un’identità che attraversa generazioni, mantenendo al centro la Sardegna, la sua lingua, i suoi territori e la sua cultura. Non una semplice operazione nostalgica, ma un nuovo capitolo artistico che mette in dialogo l’eredità della West Coast con le sonorità e le sensibilità dell’hip hop contemporaneo.

Uno degli elementi più significativi di Islanders Veri è la ricchezza delle partecipazioni, che riunisce alcune delle figure più rappresentative della scena hip hop nazionale e numerosi artisti legati al panorama musicale sardo. Nel disco trovano spazio Guè, Neffa, Jake La Furia, Tormento, Vacca, Sud Sound System e Montenero, insieme a Doll Kill, Lil Pin, Joe Perrino, Sick Boy Simon, Azzurra Parisi, Riky, Kumalibre, Natty Sam, G Leggenda e Donato.

Particolarmente significativo è il ritorno del dialogo con Neffa, legato ai Sa Razza dai tempi della Century Vox di Bologna, e con i Sud Sound System, protagonisti insieme al duo di una connessione storica tra Sardegna e Salento. Accanto ai nomi nazionali, la presenza di artisti sardi e di ospiti vicini al territorio rappresenta uno dei punti centrali del progetto: una rete di collaborazioni che valorizza la pluralità della scena isolana senza perdere il legame con le radici.

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TRACKLIST UFFICIALE

01. QR CODE feat. Natty Sam

02. 4 Life feat. Vacca

03. Sind’Ayo!

04. Così Fresh feat. Neffa

05. True Lies

06. 70’s Dreamers feat. Tormento

07. Skippa feat. Doll Kill

08. Ford Scorpio feat. Guè

09. Carrogna feat. Joe Perrino & Sick Boy Simon

10. L’isola che non c’è feat. Lil Pin

11. Sdongio

12. Come Sabbia feat. Azzurra Parisi

13. Sardinia Flava feat. Riky

14. Da dove vieni? feat. Montenero

15. Porto Gente feat. Kumalibre

16. Mundu Arrevesciu feat. Sud Sound System

17. Fill’e BGSS feat. Jake La Furia

18. Il cielo non può crollare feat. Donato

19. I tratti della Calma reload feat. G Leggenda

(Unioneonline)

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