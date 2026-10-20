Dalla strada al set di Hollywood. Garçon è la star a quattro zampe del set Un weekend da bamboccioni 3, girato ieri nel centro storico di Olbia.

Tra le comparse che hanno invaso piazza Matteotti, scenografia del sequel della commedia americana targata Netflix, anche un trovatello adottato dal rifugio I fratelli minori gestito dalla Lida sezione di Olbia.

Arrivato al canile comunale, racconta l'associazione, come «uno scheletro coperto di ferite, il dolore negli occhi e un linfoma aggressivo da combattere, oggi il nostro Garçon, insieme al nostro volontario Marco, è stato scelto come figurante per il film "Un weekend da bamboccioni 3" (Grown Ups 3)!».

Dopo quattordici anni, il cast leggendario, Adam Sandler, Kevin James e Chris Rock torna sul set, uscita prevista per l’estate 2027, e, aggiunge la Lida, «vogliamo ringraziare con tutto il cuore la produzione, la troupe e i protagonisti del film, che si sono dimostrati persone straordinarie, umane e dal cuore immenso per aver accolto Marco e Garçon con una dolcezza infinita, riempiendo il nostro ‘ragazzo’ di coccole, rispetto, elogi e attenzioni: vedere questo trattamento da parte di grandi star internazionali lancia un messaggio potentissimo: hanno scelto un cane di rifugio, che la vita aveva condannato, salvato e curato con amore, che oggi cammina fiero sotto le luci dei riflettori hollywoodiani».

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